Ici Tout Commence spoilers : démission choc, Ferdinand a une cible, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 3 au 7 mars 2025)

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 3 au 7 mars 2025 – Déjà curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par l’arrivée de Ferdinand, qui intègre le master et va mettre le feu aux poudres à l’institut







Alors que Teyssier est parti à Paris pour deux semaines, rien ne va plus à l’institut ! Ferdinand sème déjà la panique, il passe son temps à provoquer Lionel et les autres étudiants du master ! Mais Rose impose son choix sans tenir compte des avis autour d’elle… A tel point qu’Enzo décide de démissionner et tout le master se met en grève ! Quant à Ferdinand, il a Constance comme cible…

Pendant ce temps là, Gaspard et Cléo se font surprendre tandis que Gaëtan découvre qu’il a une admiratrice secrète. Il reçoit de mystérieux chocolats mais la carte n’est pas signée…



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 3 au 7 mars 2025

Lundi 3 mars 2025 (épisode 1123) : Après le service, Ferdinand fait porter le chapeau à Tom. Face à Carla, Souleymane en a gros sur la patate. En cuisine, Claire assume ses plaisirs coupables.

Mardi 4 mars 2025 (épisode 1124) : A L’institut, Ferdinand a le bras long. Cléo change les règles avec Gaspard. Alice trouve que Gaëtan est une bonne poire.

Mercredi 5 mars 2025 (épisode 1125) : Ferdinand garde Constance dans le collimateur. Pour sa part, Gaëtan tombe en carafe. En cours, Olivia fait une scène.

Jeudi 6 mars 2025 (épisode 1126) : A L’institut, Ferdinand met le feu aux poudres. De son côté, Thelma donne une leçon à Sabri. Zoé ne sait plus où donner de la tête.

Vendredi 7 mars 2025 (épisode 1127) : Constance se laisse convaincre par Bérénice. Pour sa part, Sabri se fait une raison. Zoé réserve une surprise à Solal.

