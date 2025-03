Kamel Ouali, invité exceptionnel de « Danse avec les Stars » ce vendredi !

Publicité





Les fans de danse et de spectacle vont être ravis ! Ce vendredi soir, Kamel Ouali rejoindra le jury de « Danse avec les Stars » en tant que 5ᵉ juré exceptionnel. Le célèbre chorégraphe et metteur en scène, connu pour ses créations audacieuses et son passage emblématique à la Star Academy, sera l’invité du prime spécial de « la bataille des juges ».











Publicité





Kamel viendra apporter son expertise et son regard affûté aux performances des candidats.

Avec son expérience incontournable dans l’univers de la danse et du spectacle vivant, Kamel Ouali promet des commentaires précis, bienveillants et exigeants. Son arrivée dans l’émission s’annonce comme un moment fort de la saison, et nul doute que ses conseils inspireront autant les danseurs que les téléspectateurs.

Rendez-vous donc ce vendredi soir sur TF1 pour une soirée qui s’annonce exceptionnelle, sous le regard expert de Chris Marques, Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux, Mel Charlot et Kamel Ouali !



Publicité