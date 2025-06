Kamel Ouali : il révèle être papa de 4 enfants de moins de 4 ans !

Publicité





C’est une annonce qui a pris tout le monde de court. Ce samedi, dans le cadre du Portrait de la semaine diffusé dans l’émission 50’Inside sur TF1, Kamel Ouali, chorégraphe star et ancien professeur emblématique de la Star Academy, a révélé être le père de quatre enfants.











Publicité





Très discret sur sa vie privée, l’artiste de 53 ans n’avait jusqu’ici évoqué publiquement que deux enfants. Mais lors de cette interview intime, Kamel Ouali a brisé le silence : « Je vais vous faire une confidence, je n’en ai pas 2, j’en ai 4 ! J’ai Rock, Dante, France et Ava. Il y a aussi beaucoup de boulot à la maison parce qu’ils ont un, deux, trois et quatre ans. (…) Je ne pouvais pas concevoir ma vie sans avoir d’enfants », a-t-il confié avec émotion et pudeur.

Une révélation inattendue qui a surpris aussi bien les téléspectateurs que ses fans. Kamel Ouali, figure incontournable du monde du spectacle depuis plus de deux décennies, a toujours cultivé une certaine réserve sur sa vie personnelle. Cette déclaration marque donc un tournant rare dans sa relation avec le public.

Une confidence touchante, saluée sur les réseaux sociaux pour sa sincérité et sa douceur, qui dévoile une nouvelle facette d’un artiste aussi exigeant qu’attachant.



Publicité





Retrouvez l’interview de Kamel Ouali en intégralité en vidéo sur TF1+.