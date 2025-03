Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 3 ? (résumé + replay 11 mars 2025)

Publicité





Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres, épisode 3 du mardi 11 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 3 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ». Après l’élimination de Mehdi lors du second conseil des oranges, les tribus découvrent des bambous sur leurs plages pour se préparer pour la mythique épreuve des radeaux !











Dans la tribu de l’Est, Maxime, qui a eu des points de suture au pouce la veille, se réouvre en fabriquant le radeau ! Et dans la tribu du Nord, une grosse dispute éclate entre Joana et Andréa.

Chez les violets, Denis annonce qu’Alan ne reviendra pas ! Mehdi, dernier éliminé du conseil des oranges, intègre donc leur tribu.

Denis accueille les tribus pour le jeu de confort. Il découvre de fortes tensions dans toutes les équipes, notamment chez les Bleus qui disent déjà que leur radeau n’est pas réussi. A cause de leurs blessures, Maxime et Adrien ne peuvent pas jouer.



Les verts et les oranges sont en finale des radeaux. Et c’est une victoire des verts ! Ils doivent choisir leur récompense : le kit de pêche ou 3 poissons empereurs. Ils choisissent le kit de pêche à l’unanimité. Les oranges repartent donc avec les poissons.

Les violets, perdants du duel contre les bleus, vont sur l’île de l’exil. Les verts vont directement pêcher tandis que les oranges mangent leur poisson. Ils décident ensuite de tenter de faire le feu. Mission réussie !

Sur l’île de l’exil, la nuit n’a pas apaisé les tensions. Andréa a empêché les autres de dormir en faisant du bruit avec les cailloux !

Place à l’épreuve d’immunité, Denis Brogniart offre 3 allumettes à chaque tribu. Andréa fait un malaise, l’équipe médicale la prend en charge et elle ne participe pas à l’épreuve. Et c’est une victoire des violets ! Les bleus sont 2èmes et les oranges 3èmes. Les verts vont devoir affronter le conseil !

Le conseil vert, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du conseil des verts. C’est Christian qui est finalement éliminée !

Koh-Lanta du 11 mars 2025 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 3 ce 11 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mercredi 18 mars pour suivre l’épisode 4 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ».