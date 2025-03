« La femme au rouge à lèvres carmin » : votre téléfilm inédit ce 31 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La femme au rouge à lèvres carmin » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 31 mars 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « La femme au rouge à lèvres carmin ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« La femme au rouge à lèvres carmin » : l’histoire, le casting

Lucy, une jeune journaliste au Chronicle, mène une vie paisible aux côtés de Roy, jusqu’au soir où il lui propose un jeu troublant : se faire passer pour une certaine Maggie afin de raviver leur relation. Mais lorsque Lucy découvre peu après la disparition inquiétante de cette femme, le doute s’installe. Son enquête la conduit à suspecter tour à tour Roy, puis Dan, un proche de Maggie, dont le charme ne la laisse pas indifférente.



Avec : Rebecca Liddiard (Lucy Compton), Marshall Williams (Roy Kirkpatrick), Rebecca Gibson (Odette Heller), Paul Essiembre (Le détective Oliver Webb)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Grace Tanner, seule face à son mari ».

« Grace Tanner, seule face à son mari » : l’histoire et le casting

À l’approche de ses 40 ans, Grace, une ravissante hôtesse de l’air célibataire et épanouie, commence à se demander s’il ne serait pas temps de se poser, d’adopter un mode de vie plus sain et, pourquoi pas, de rencontrer l’homme idéal. Sa rencontre avec le séduisant Dr Paul Carter, un nutritionniste attentif et prévenant, semble exaucer ses vœux. Les premières semaines sont idylliques, mais peu à peu, les crises de jalousie s’installent, d’abord anodines, puis de plus en plus difficiles à gérer.

Avec : Elisabeth Röhm (Grace Tanner), Antonio Cupo (Paul Carter), Alison Araya (Sheri), Adam Beauchesne (Tom Garvey)