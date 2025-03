Plus belle la vie spoiler : Samuel et Idriss font une découverte choc ! (1er avril 2025)

Publicité





C’est une découverte choc que vont faire Samuel et Idriss demain dans votre série marseillaise de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 1er avril 2025, Idriss et Samuel unissent leurs forces pour retrouver le meurtrier d’Alix et Fanny.











Les deux flics enquêtent désormais ensemble et ils dressent le profil du suspect. Ils pensent qu’il s’agit d’un homme d’une quarantaine d’années, cadre, et certainement marié. Samuel décide d’éplucher les vidéos de la soirée étudiante à laquelle Alix était allée…

Sur l’une des vidéos, Idriss repère un homme plus âgé qui semble correspondre au profil… Samuel zoome et se glace en découvrant son visage : c’est Charles Carteron, son beau-père !

Charles a-t-il tué Fanny et Alix ?



