La Grande Librairie du 5 mars 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ».





La Grande Librairie du 5 mars 2025 : invités et sommaire

Pourquoi l’amour occupe-t-il toujours nos pensées ? Cette semaine, « La Grande Librairie » explore les joies et tourments du sentiment amoureux. Augustin Trapenard accueille pour en discuter Boris Cyrulnik, Karine Tuil, Camille Laurens, Arnaud Cathrine et Ambre Chalumeau.

📚 Ambre Chalumeau – Les vivants (Stock)

Dans son premier roman, Ambre Chalumeau, que l’on connaît comme journaliste, explore le destin de trois amis d’enfance confrontés à un drame. Un récit intime et émouvant sur la nostalgie, le passage à l’âge adulte et la force des liens humains.



📚 Arnaud Cathrine – Roman de plages (Flammarion)

À travers l’histoire d’un cœur brisé qui tente de se reconstruire entre voyages, rencontres et lectures, Arnaud Cathrine propose un roman où la mer joue un rôle apaisant et salvateur.

📚 Karine Tuil – La guerre par d’autres moyens (Gallimard)

Ce roman met en scène des histoires entrecroisées : un ancien président, une romancière en quête d’amour, une actrice qui refait surface et un réalisateur avide de succès. Une fiction captivante sur le pouvoir et les ambitions.

📚 Boris Cyrulnik – « Quand on tombe amoureux, on se relève attaché » (Odile Jacob)

L’amour et l’attachement sont-ils si différents ? Dans son nouvel ouvrage, Boris Cyrulnik, neuropsychiatre de renom, explore cette question et nous aide à mieux comprendre nos émotions et sentiments. À travers « Quand on tombe amoureux, on se relève attaché », il continue sa mission : mettre des mots sur ce que nous ressentons.

📚 Camille Laurens – « Ta promesse » (Gallimard)

Dans « Ta promesse », Camille Laurens, romancière et critique, plonge au cœur des dynamiques de l’emprise et des illusions amoureuses contemporaines. Son livre, à la fois intense et sensuel, offre une analyse percutante sous forme de comédie humaine moderne.

