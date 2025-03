C dans l’air du 5 mars 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 5 mars 2025, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 5 mars : invités et le sommaire

⬛ ALAIN MINC, économiste et essayiste.

Il reviendra sur la première allocution de Donald Trump devant le Congrès, ses annonces sur l’Ukraine, le Groenland et le commerce international, ainsi que leurs conséquences économiques et géopolitiques.

⬛ Trump : l’onde de choc mondiale…



Donald Trump a prononcé mardi soir un discours d’1h40 devant le Congrès, acclamé par les républicains et contesté par les démocrates. Il a glorifié son action et abordé des sujets clés : droits de douane, Ukraine et Groenland. Il affirme que Zelensky serait prêt à négocier avec la Russie et réitère son ambition de reprendre le canal de Panama et le Groenland.

Il défend sa politique tarifaire, assumant des « perturbations ». En réponse, la Chine menace d’escalade et Bruxelles prépare des mesures contre les taxes américaines. L’Europe, confrontée à un possible désengagement américain, accélère sa défense, l’Allemagne rompant avec sa discipline budgétaire.

En France, Macron, qui s’exprimera ce soir, évoque un monde en pleine incertitude. Pendant ce temps, une campagne de désinformation contre l’Ukraine se propage sur les réseaux sociaux, attribuée à Moscou.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 5 mars 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.