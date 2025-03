Les 12 coups de midi : Emilien bientôt éliminé ? Jean-Luc Reichmann sème le doute !

Publicité





Les 12 coups de midi, infos sur l’élimination d’Emilien – Emilien sera-t-il bientôt éliminé du jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « 12 coups de midi » ? Celui qui est Maître de Midi depuis septembre 2023 et a déjà battu tous les records, totalisant actuellement plus de 2 millions d’euros de gains et cadeaux, pourrait bien avoir enfin quitté le jeu de TF1.











C’est Jean-Luc Reichmann qui a semé le doute hier en publiant un post énigmatique avec Emilien sur les réseau sociaux.

« Avec ÉMiLiEN ce matin: Interview téléphonique exclusive de dernière minute !!… La question que personne n’avait vu venir… ‘Quand est prévu le départ du plus Grand Joueur de tous les Temps ?’ » a écrit l’animateur du jeu sur Facebook et X.

Difficile de savoir si Jean-Luc sous-entendait qu’Emilien avait enfin été éliminé des 12 coups de midi ou s’il se moquait juste du fait que tout le monde cherche à savoir quand l’élimination d’Emilien aura lieu.



Rappelons que les tournages se poursuivent cette semaine. Avec ou sans Emilien ? A suivre !