Les apprentis aventuriers du 12 mars : quelle équipe rejoint la plage ? Laquelle est éliminée ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 33)

Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 33 du mercredi 12 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 32 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que Jean-Pascal ne se sent pas bien. Il est crevé, Delphine aussi, et ça l’inquiète à l’approche de l’épreuve éliminatoire.











Pendant ce temps là avec Laurent, c’est l’heure de l’épreuve pour les équipes finalistes. L’une d’elle va perdre sa place sur la plage ! C’est les rouges, Enzo et Colette, qui remportent encore une fois la victoire ! Rémy et Maéva sont 2èmes. Les roses, Hillary et Giovanni, sont derniers et ils vont donc devoir déjà retourner dans la jungle alors qu’ils venaient à peine d’arriver sur la plage.

Dans la jungle, Jean-Pascal régale tout le monde avec des pâtes et du ketchup. C’est le meilleur repas des équipes de la jungle avant d’affronter l’épreuve éliminatoire ! De leur côté, Perle et Valentin continuent de se retrouver.

Place à l’épreuve éliminatoire. Les rouges et les bleus retournent sur la plage et ne pourront donc pas assister à cette épreuve. Les roses restent avec Laurent pour accueillir les équipes de la jungle mais il les rassure : ils ne participent pas pour cette épreuve ! L’équipe gagnante ira sur la plage tandis que la dernière sera éliminée.



L’épreuve commence, les oranges sont motivés pour retourner sur la plage et les violets semblent efficaces. Kevin et Moon sont mauvais !

SPOILER qui va sur la plage et qui est éliminé ?

Dans l’épisode de demain, c’est l’heure de l’épreuve éliminatoire. On peut déjà vous annoncer que c’est Jean-Pascal et Delphine qui remportent l’épreuve et retournent sur la plage ! Et même si c’était très serré, c’est les jaunes qui sont éliminés. Joy et Jonathan quittent l’aventure dépités !

Les apprentis aventuriers, le replay du 12 mars

Si vous avez manqué l’épisode 32 ce mercredi 12 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 13 mars à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 34.