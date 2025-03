Un Si Grand Soleil du 13 mars : Hugo affronte Pablo, Noura ment (résumé épisode 1597 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 13 mars 2025, spoiler résumé de l’épisode 1597 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 13 mars 2025.





Hugo assure à Sabine qu’il n’a aucun autre secret pour elle. Elle accepte de remettre les compteurs à zéro, Hugo la remercie. Elle lui demande ce qu’il compte faire avec son fils, il ne sait pas encore mais il va en parler avec la mère de Pablo. Il n’a pas été coopératif, Florent est inquiet. Hugo espère qu’elle acceptera son soutien tardif.

Noura a préparé un petit déjeuner pour sa mère mais Stéphanie n’a pas le temps et doit partir travailler. Quand elle s’en va, Noura jette les pancakes et le reste à la poubelle, elle ne mange rien…



Hugo est avec Caroline, qui lui dit que Pablo enchaine les erreurs. Hugo dit que c’est surement un appel à l’aide, elle n’apprécie pas qu’il lui fasse la leçon. Hugo veut juste les aider mais Caroline lui dit que payer ne fera jamais de lui un père. Hugo essaie de se défendre. Elle lui dit qu’il n’a qu’à prendre le relais, elle jette l’éponge !

Au lycée, lors du cours du père de Charlotte, Noura s’endort. Achille la remarque et le prof aussi. Noura s’excuse mais il la vire. Charlotte et Achille s’inquiètent.

Hugo parle à Florent, il est soulagé de ne pas avoir perdu Sabine. Il lui parle de la mère de Pablo qui ne veut plus en entendre parler. Florent lui dit qu’ils aviseront après le rendez-vous chez le juge. Pendant ce temps là, Claudine appelle Sabine. Elle commence à l’envoyer balader mais Claudine lui assure qu’elle ne le juge pas, tout le monde peut faire des erreurs. Elle lui assure qu’elle est là s’ils ont besoin d’aide, Sabine est surprise et la remercie.

Sabine recadre Noura et lui dit de se reposer. Achille lui a pris les cours en photos. Il lui demande ce qu’elle a, elle dit qu’elle n’a pas dormi. Noura s’emporte et les envoie balader quand ils évoquent un problème… Pendant ce temps là, Sabine alerte Claire. Elle ne croit pas l’insomnie, Claire non plus et pense toujours à un trouble alimentaire. Elle pense qu’il faudrait prévenir la proviseure et convoquer les parents.

La proviseure appelle Stéphanie, qui ne comprend pas. Elle lui parle des malaises, elle s’inquiète qu’elle ne lui ait rien dit. La proviseure lui demande si elle mange correctement, Stéphanie lui dit que oui et se sent jugée, elle est sur la défensive. Elle lui parle de l’infirmière scolaire, Claire. Stéphanie se braque en entendant son nom.

A l’aquarium, Blamont pose plein de questions à Dimitri, qui l’envoie balader. Il retrouve ensuite Claire. Il veut lui faire découvrir un nouveau lieu d’urbex mais il n’a pas le bon code… Il insiste pour rester ensemble mais Claire lui annonce qu’il ne se passera jamais rien entre eux ! Il lui répond qu’elle n’est pas son genre.

Pendant ce temps là, Stéphanie interroge Noura sur ses malaises. Elle minimise et trouve toujours une explication. Noura refuse de faire des analyses chez le médecin et elle casse Claire… Quand sa mère a le dos tourné, elle passe un appel pour un renouvellement d’ordonnance…

Hugo vient voir Becker, il lui demande de pouvoir s’entretenir avec Pablo pour le faire avouer. Becker accepte. Hugo explique à Yann qu’il a le trac à l’idée de se retrouver face à son fils. Yann l’encourage, c’est important. Hugo se lance et retrouve Pablo.

