Les apprentis aventuriers du 13 mars : Enzo hospitalisé d’urgence, va-t-il abandonner ? (résumé, spoiler + replay épisode 34)

Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 33 du mercredi 12 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 32 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que l’épreuve éliminatoire bat son plein.











Les rouges et les bleus se réjouissent de retrouver la plage et attendent l’équipe gagnante. Ils confirment leur pacte et veulent aller en finale ensemble !

Pendant ce temps là avec Laurent, l’épreuve continue. Les oranges, Jean-Pascal et Delphine, remportent la victoire. Perle et Valentin sont 2èmes. C’est serré entre les gris et les jaunes, mais c’est bien Kévin et Moon qui finissent juste devant Joy et Jonathan, qui sont éliminés.

Jean-Pascal et Delphine retrouvent déjà la plage des finalistes. Enzo les accueille comme il se doit mais les bleus font clairement la tête après la trahison qu’ils leur ont fait. Les oranges leur annoncent l’élimination des jaunes, Enzo et Colette comprennent qu’ils ne doivent surtout pas revenir dans la jungle.



Dans la jungle, les roses sont évidemment déçus de déjà être de retour. Ils expliquent aux autres à quel point c’est différent sur la plage des finalistes.

Rémy est très remonté contre les oranges et il ne compte pas les lâcher jusqu’à ce qu’ils sonnent la cloche ! L’ambiance sur la plage est clairement mauvaise. Maéva va appeler son père, ça la rebooste à fond. Et dans la jungle, le moral est en berne. Les roses comprennent que décrire la plage paradisiaque des finalistes a mis un coup au moral des autres.

Enzo ne se sent pas bien mais il prend sur lui pour veiller le feu. Et demain c’est l’épreuve des perles qui les attend !

SPOILER Enzo à l’hôpital

Dans l’épisode demain, Enzo est hospitalisé d’urgence ! Il manque à l’appel au moment de l’épreuve des perles et c’est seule que Colette va réaliser le parcours du combattant dans l’épisode de lundi. Et comme l’avait déjà révélé Aqababe, Enzo va être contraint d’abandonner et va donc entrainer Colette dans sa chute.

Les apprentis aventuriers, le replay du 13 mars

Si vous avez manqué l’épisode 34 ce jeudi 13 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 14 mars à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 35.