The Power du 23 avril 2026 : quel est l’indice sur Julien ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 29)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 29 du jeudi 23 avril 2026 – C’est parti pour l’épisode 29 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Kaos organise un jeu collectif avec à la clé, un indice sur le Power Player !











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Il s’agit d’un petit bac. A tour de rôle de trouver un maximum de mots sur le thème choisi. Selon le nombre de réussites, ils auront un gros indice, un petit indice ou rien du tout !

Kaos annonce que le Power Player a choisi d’écarter deux joueurs : Jordan et Julien.

A l’issue de ce jeu, les joueurs remportent le petit indice sur le Power Player. Ils doivent désigner l’un d’eux pour aller récupérer l’indice. Ils choisissent Manon. Kaos demande à Manon de choisir quelqu’un avec qui y aller, elle désigne Julien, qui pour elle n’est ni le Power Player ni le complice !



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SPOILER un nouvel indice dévoilé

Dans l’épisode de lundi, Manon et Julien découvrent l’indice : « le Power Player a les yeux marrons » !

The Power, le replay du 23 avril

Si vous avez manqué l’épisode 29 ce jeudi 23 avril 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 24 avril à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 30.