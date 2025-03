Un Si Grand Soleil du 14 mars : Hugo a le destin de Pablo en main ! (résumé épisode 1598 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 14 mars 2025, spoiler résumé de l'épisode 1597 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du vendredi 14 mars 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Hugo parle à Pablo, il lui assure qu’il est là pour l’aider. Il lui conseille de suivre les conseils de son avocat en avouant tout. Pablo s’emporte violemment : il n’a jamais été là, il n’est rien pour lui ! Il lui demande de partir et de l’oublier. Hugo veut une chance de se rattraper. Pablo lui dit que tout ce qu’il a fait, c’est de sa faute !

Yann retrouve Hugo, qui est au fond du trou. Il pense que Pablo a raison, c’est de sa faute s’il en est là. Yann lui assure que non, il ne peut pas tout lui remettre sur le dos. Yann l’encourage à agir, à trouver des solutions.



Alain aurait voulu prendre le petit dej avec Elisabeth mais elle part travailler. Elle est remontée contre Clémence et se montre très jalouse. Alain lui assure que c’est uniquement la mère de Flore et qu’elle n’a rien à craindre. Mais Elisabeth ne se sent pas à sa place quand elle les voit comme une vraie famille. Alain la prend dans les bras.

Elise dit à Becker que Pablo a tout avoué mais pas Noa. Ils vont tous les deux être déférés aujourd’hui. Yann précise à Becker que c’est grâce à Hugo qu’ils ont eu ses aveux.

Ludo rend service à Axelle à la ferme. Elle lui demande quel est son problème, elle a l’impression qu’il ne sait pas ce qu’il veut. Elle lui dit d’aller dans la grange ! Ils se sautent dessus !

Florent accompagne Pablo face au juge, en présence de sa mère. Il croise Noa qui ressort en liberté provisoire. En attendant son jugement, le juge annonce qu’il sera placé sous contrôle judiciaire chez Caroline. Mais elle refuse. Le juge explique que dans ce cas il devra aller dans un centre éducatif fermé.

Ludo confie à Axelle qu’il a vu une psy, il se sent désormais prêt pour une nouvelle histoire même si tout n’est pas réglé. Elodie les voit s’embrasser, elle n’apprécie pas du tout ! Il lui assure que tout va bien se passer.

Noah parle avec Vincent, il prend la défense de Pablo qui est comme un frère.

Chez L Cosmétiques, Elisabeth s’emporte contre Enric au téléphone. Muriel trouve qu’elle y ait allée un peu fort, Elisabeth reconnait qu’elle avait besoin de passer ses nerfs. Elle parle à Muriel de Clémence et ses inquiétudes. Elle pense qu’Alain est trop gentil et se fait embrouiller. Elle promet à Muriel d’aller s’excuser auprès d’Enric.

Hugo parle à Sabine, il ne sait plus où il en est. Il culpabilise de l’avoir abandonné en ayant été égoïste. Florent l’appelle, il lui demande de venir le voir pour en parler. Hugo fonce. Florent lui raconte tout, Hugo s’inquiète. Il lui explique qu’il est le second représentant légal de Pablo, il pourrait l’héberger et s’occuper de lui pour lui éviter le centre fermé !

Clémence se balade avec Flore. Elle confirme avoir envie de s’installer à Montpellier, elle traite Elisabeth de garce. Flore la défend.

