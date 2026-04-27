The Power du 27 avril 2026 : Jordan va-t-il démasquer Julien ? (résumé, spoiler + replay épisode 30)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 30 du lundi 27 avril 2026 – C’est parti pour l’épisode 30 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Manon et Julien découvrent l’indice : « le Power Player a les yeux marrons ».





Quand ils retrouvent les autres, Julien fait mine de tout donner pour démasquer le Power Player.







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Laura décide de parler avec Damien pour mettre les choses au clair. Elle lui parle de Jonathan et Damien confirme que c’est terminé entre eux. Il se sent soulagé.

Koas réunit tout le monde et annonce le retour de la Panic Room avec à la clé : une confrontation avec le Power Player. L’un d’eux va devoir affronter sa pire phobie ! Le Power Player a désigné Benoit pour affronter sa peur du vide. Kaos leur montre une vidéo, il s’agira de sauter à l’élastique d’une hauteur vertigineuse !



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Benoit, terrifié, annonce qu’il ne le fera pas : il a trop peur. Mais évidemment, c’est la semaine des faux semblants et Benoit, équipé d’un masque sur les yeux, va sauter de quelques centimètres et sur des coussins ! Les autres regardent Benoit depuis le salon, ils sont pliés de rire. Benoit finit par sauter et il comprend la supercherie.

Jonathan décide de faire croire à Laura que c’est lui le Power Player.

Kaos annonce qu’ils doivent désigner qui ira à la confrontation. Enzo veut y aller mais ils désignent Jordan !

SPOILER la confrontation avec le Power Player

Dans l’épisode de demain, c’est l’heure de la confrontation avec le Power Player. Et Julien décide de se faire passer pour Jonathan. Mission accomplie, Jordan est convaincu d’avoir démasqué Jonathan et Julien reste insoupçonnable !

The Power, le replay du 27 avril

Si vous avez manqué l’épisode 30 ce lundi 27 avril 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 28 avril à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 31.