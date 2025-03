Les apprentis aventuriers du 21 mars : qui gagnera sa place en finale ? (résumé, spoiler + replay épisode 40)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 40 du vendredi 21 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 40 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que Perle et Valentin viennent de rejoindre la plage suite à leur victoire.











Valentin et Perle profitent d’une douche avant de discuter avec Jean-Pascal et Delphine, qui les mettent en garde concernant le comportement des bleus. Et les bleus mettent les petits plats dans les grands, ils ont préparé des petites choses à manger pour les violets. Clairement, tout le monde veut se les mettre dans la poche !

Dans la jungle, Giovanni et Kévin décident de préparer une jolie soirée à Hillary et Moon. Il s’agit de la dernière soirée dans la jungle !

Sur la plage, Perle et Valentin remarquent la mauvaise ambiance. Et Maéva ne pense qu’à manger ! Avec Rémy, ils ont mangé quasiment tout ce qu’il avaient acheté. Perle et Valentin sont choqués de les entendre dire ça. De son côté, Jean-Pascal prend bien soin de Delphine qui est enceinte.



Les oranges vont se coucher, Maéva et Rémy font remarquer qu’ils ne leur ont pas dit bonne nuit et continuent de chouchouter les violets. Tout le monde va se coucher et les épreuves du lendemain sont dans tous les esprits !

Le lendemain matin, Rémy sort des bananes et Jean-Pascal comprend qu’ils cachent de la nourriture dans leur cabane. Il n’apprécie pas et refuse d’en manger.

SPOILER quelles équipes seront finalistes ?

Dans l’épisode de lundi, place aux duels Et si vous êtes impatients de découvrir quelles équipes seront finalistes à l’issue des duels, on vous rappelle que selon Aqababe, les bleus, les gris et les roses seront les 3 équipes finalistes à l’issue de ces duels.

Les apprentis aventuriers, le replay du 21 mars

Si vous avez manqué l’épisode 40 ce vendredi 21 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 24 mars à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 40.