Un Si Grand Soleil du 24 mars : Hugo perdu face à Pablo (résumé épisode 1604 en avance)

Un si grand soleil du 24 mars 2025, spoiler résumé de l’épisode 1604 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 24 mars 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Elisabeth est traumatisée, elle revit la scène de la fusillade. Elle rejoint ensuite Alain sur la terrasse, il regarde l’article de Midi Libre. Elle plaisante sur l’interview qu’elle a accordé à Marc. Alain n’aime pas qu’elle prenne tout ça à la légère, il est inquiet et lui demande de faire très attention. Elisabeth veut continuer à vivre normalement, Alain s’emporte et lui demande de comprendre.

Alex et Elise débarquent dans le bureau de Becker. Ils ont la photo du tireur mais il a une capuche, on ne voit pas grand chose. Ils n’ont trouvé aucun lien entre Bienvenue et le notaire, ils s’inquiètent qu’ils choisissent ses cibles au hasard.



Hugo et Sabine doivent partir travailler, Pablo a encore une journée seul à la maison avant d’aller au lycée dès le lendemain. Il veut en profiter pour se reposer. Sabine propose de l’aider en maths, il la remercie mais décline. Hugo lui propose un basket en fin de journée avec un pote mais Pablo ne veut pas et lui dit qu’il trouve ça nul. Il les interroge sur son téléphone, Hugo ne répond pas. Dehors, Sabine conseille à Hugo de faire des concessions et de lui acheter un portable pour lui montrer qu’il lui fait confiance. Il craint qu’il appelle Noa mais Sabine lui fait remarquer qu’il trouvera un autre moyen.

Au commissariat, Becker renvoit Thierry en patrouilles avec Thaïs. L’urgence, c’est le tireur. Thierry réclame à être sur l’enquête, Becker refuse. Il a besoin de lui sur les patrouilles. Thierry s’énerve et reproche à Alex qu’on donne le travail aux femmes. Elise le prend mal et l’envoie balader. Une grosse dispute éclate.

Hugo appelle la mère de Pablo, il lui demande s’il y a des affaires à lui à récupérer chez lui, comme son carnet de santé. Elle ne sait pas où il est. Elle se moque de lui, elle ne lui donne pas 15 jours avant que ça clash et qu’il s’en aille. Hugo ne comprend pas comment elle peut être aussi détachée, elle souhaite du courage et raccroche.

Chez Hugo, Pablo glande. Pendant ce temps là, Yann et Hugo font un basket. Hugo lui parle de l’ambiance à la maison. Il ne se sent pas à la hauteur et se demande combien de temps Pablo va lui faire payer. Achille les rejoint pour jouer. A la maison, Hugo tente de trouver le mot de passe de l’ordinateur de Sabine et il fume un joint… Hugo parle à Achille de la rentrée de son fils au lycée, ils seront dans la même classe. Il lui demande de l’aider à rencontrer des gens, ne pas le laisser seul. Achille lui dit de ne pas stresser, il n’aura surement pas besoin de lui pour se faire des potes.

Charlotte passe un moment avec son père. Elle reçoit un appel d’Achille, son père lui demande si ça se passe bien. Charlotte repère un mec bizarre sur un toit, elle alerte son père paniquée : et si c’était le tireur ? Il appelle la police. Au commissariat, Elise parle à Thaïs de Thierry, elle n’en peut plus. Alex débarque, quelqu’un a vu le tireur. Ils foncent !

Hugo offre un téléphone à Pablo. Sabine lui remet tout le mérite, elle dit qu’elle n’était pas pour. Hugo lui demande d’être raisonnable et de ne pas contacter Noa. Il lui assure que oui, Hugo lui dit qu’il lui fait confiance. Mais Pablo appelle direct Noa, qui est sur un nouveau coup…

La police est sur les lieux. C’est une fausse alerte, c’est un laveur de vitres !