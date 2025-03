Les apprentis aventuriers du 24 mars : quelle équipe rejoindra les bleus en finale ? (résumé, spoiler + replay épisode 41)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 41 du lundi 24 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 41 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que c’est le dernier réveil dans la jungle pour les gris et les roses.





Ça semble aller beaucoup mieux entre Kévin et Moon à l’approche de la fin de l’aventure.







Pendant ce temps là, Laurent accueille les trois équipes finalistes. L’une des équipe va valider sa place en finale ! Les oranges, les violets et les bleus s’affrontent sur un parcours en relais avec un bain de boue et des sceaux à remplir.

Delphine, qui fait sa première épreuve depuis qu’elle sait qu’elle est enceinte, est un peu inquiète. Et effectivement c’est difficile ! Mais avec Jean-Pascal, ils trouvent leur rythme.



De leur côté, Kévin et Moon, et Hillary et Giovanni s’apprêtent à quitter la jungle. Kévin s’accord un bain alors que l’épreuve des finalistes se termine. Quelle équipe aura le saut le plus lourd ?

Laurent pèse le saut des violets : 11kg ! Il pèse ensuite celui des oranges : 8kgs. Déception pour Jean-Pascal et Delphine. Et enfin, il pèse le saut des bleus : 13kgs ! Maéva et Rémy sont donc officiellement en finale.

Désormais en ligne de mire : l’Affrontement final. Les oranges, qui ont le plus de perles, vont devoir choisir quelle équipe de la jungle affronter en duel. Les violets affronteront la seconde équipe.

SPOILER quelle équipe ira en finale ?

Dans l’épisode de demain, place donc à l’Affrontement final. Les oranges choisissent d’affronter les gris. Et les gris vont littéralement les exploser !

Les apprentis aventuriers, le replay du 24 mars

Si vous avez manqué l’épisode 41 ce lundi 24 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 25 mars à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 40.