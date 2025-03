Les apprentis aventuriers du 28 mars : qui va gagner ? (résumé, spoiler + replay épisode 45)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 45 du vendredi 28 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 45 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que les bleus, les gris et les roses sont en pleine épreuve des perles.











Il recherchent chacun un coquillage aux couleurs de leur équipe sur la plage et dans la jungle. Maéva et Rémy trouvent le coquillage des roses mais font mine de rien. Et c’est finalement les gris qui trouvent leur coquillage les premiers et remportent 30 perles !

Les bleus et les roses trouvent leurs coquillages en même temps ! Mais les bleus sont les plus rapides à rejoindre Laurent et valident leur 2ème place et 15 perles ! Les roses arrivent juste après, ils sont dégoûtés.

Hillary se prend la tête avec Kévin au sujet du coquillage. Et sur la plage, une grosse dispute éclate entre Kévin et Moon. Hillary culpabilise, elle regrette d’avoir parlé au départ et d’avoir déclenché ça.



Giovanni conseille à Kévin de parler à Moon. Il essaie mais reste braqué. Ils finissent par réussir à communiquer et se réconcilient. Kévin se réconcilie ensuite avec Hillary et Giovanni.

Il pleut, les finalistes ont perdu le feu et Rémy a de nouveau mal au ventre. C’est compliqué et ils sont dépités ! Tout le monde finit par aller se coucher.

