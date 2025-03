Les apprentis aventuriers du 4 mars : une élimination, qui va gagner l’expédition ? (résumé, spoiler + replay épisode 27)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 27 du mardi 4 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 27 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors qu’Enzo décide de parler à Colette de la proposition d’alliance de Jean-Pascal.











Colette n’en revient pas, elle ne s’y attendait pas. Elle aurait préféré s’allier aux bleus mais ils refusent leur proposition depuis le début. Enzo et Colette décident de rester sur leurs gardes, ils en parleront aux bleus s’ils gagnaient l’expédition.

Pendant ce temps là, Laurent annonce les règles du duel à Valentin et Perle, et Eddy et Anaïs. Il s’agit d’une épreuve de force avec des sacs à transporter sur un parcours ! C’est serré mais au final, c’est une victoire des violets, Perle et Valentin. Les noirs, Eddy et Anaïs, sont donc éliminés !

Dans la jungle, Joy profite de l’absence de Perle pour mettre les choses au clair avec Jonathan. Mais ce dernier pense que ça ne servira à rien, ils sont trop différents.



Alors qu’Enzo est méfiant, Rémy avoue qu’il ne peut pas trahir les oranges. Mais il lui propose de ne pas jouer à fond sur l’expédition pour les laisser gagner !

Les violets regagnent la jungle, ça fait clairement des déçus. Et tout le monde critique Joy, qui est inactive sur le camps. Jonathan craint que ça leur retombe dessus.

Sur la plage des finalistes, direction l’expédition pour les trois équipes finalistes ! Les rouges existent encore sur ce qu’ils feront en cas de victoire. C’est l’incertitude aussi pour les bleus et les oranges, personne ne se fait vraiment confiance.

SPOILER qui va remporter l’expédition ?

Dans l’épisode de demain, place à l’expédition pour les rouges, les bleus et les oranges. A la clé, la protection de Laurent et une seconde à offrir à l’équipe de son choix tandis que la dernière ira à l’Affrontement ! On peut déjà vous révéler que l’expédition a été remportée par Enzo et Colette !

Les apprentis aventuriers, le replay du 4 mars

Si vous avez manqué l’épisode 27 ce mardi 4 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 5 mars à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 28.