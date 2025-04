Les apprentis aventuriers du 4 avril : et le gagnant est... (résumé, spoiler + replay épisode 50)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 50 du vendredi 4 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 50 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que la finale se poursuit.











Les gris rattrapent les bleus alors que les roses placent leur première noix de coco. Et sous pression, Kévin s’emporte contre Moon ! Finalement, les trois équipes sont à égalité.

Et c’est finalement les gris qui font tomber leur drapeau les premiers ! Ils sont suivis de prêts par les bleus. Les rouges finissent le jeu juste après, les trois équipes sont au coude à coude !

Place à la suite, les équipes ont un parchemin avec une carte, sans explication. Kévin et Moon trouve les premiers l’endroit du nouveau jeu. Il s’agit de la dégustation, Moon redoutait ça ! Il s’agit de manger un serpent ! Kévin mange le premier. Les bleus arrivent à leur tour, les roses aussi. Giovanni est le premier à finir une mygale, Hillary enchaine avec le serpent.



Maéva s’énerve contre Rémy alors que Kévin réussit à son tour. Il voit la mygale pour Moon, qui compte manger sans ouvrir les yeux. Mais elle est énorme, Kévin doute de sa capacité… Les roses finissent et repartent en tête ! Rémy finit et Maéva hurle en voyant la mygale. De son côté, Moon a eu la bonne technique, elle réussit à manger la mygale sans jamais ouvrir les yeux ! Maéva finit par réussir et ils repartent à leur tour. Ils croisent les roses qui sont perdus et ont donc perdu leur avance.

Les gris sont perdus aussi, tout le monde galère mais les roses trouvent finalement leur coffre les premiers ! Mais ils ne comprennent pas comment l’ouvrir. Ils pensent avoir loupé une clé quelque part. Rémy et Maéva trouvent leur coffre à leur tour et reprennent espoir. Les gris trouvent aussi le leur, Kévin a la clé mais peine à l’ouvrir.

Sur la plage, les roses trouvent la clé qu’ils avaient laissé échappé en ouvrant le parchemin. Et ouvrir le coffre se révèle être compliqué ! Kévin réussit à l’ouvrir le premier, ils retournent au point de départ ! Les roses ouvrent enfin leur coffre alors que les bleus cherchent leur clé.

Kévin et Moon courent, tout comme Hillary et Giovanni. Les gris sont devant et montent sans le bateau les premiers. Maéva voulait tout donner pour la fin mais Rémy a vu les autres partir et ne veut plus faire d’efforts.

Et le gagnant est…

C’est donc Kévin et Moon, les gris, qui remportent la victoire ! Ils gagnent les Apprentis Aventuriers saison 8 !

Les apprentis aventuriers, le replay du 4 avril

Si vous avez manqué l’épisode 50 ce vendredi 4 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous dès lundi pour le lancement de la nouvelle saison de « The Power » !