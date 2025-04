Les apprentis aventuriers du 2 avril : qui va gagner la finale ? (résumé, spoiler + replay épisode 48)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 48 du mercredi 2 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 48 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que les trois équipes finalistes sont en pleine épreuve des perles. Il s’agit de la dernière avant la grande finale !











Les bleus rattrapent finalement leur retard. Mais c’est Kévin et Moon qui sont les premiers à avoir toutes leurs lettres ! Kévin a déjà trouvé le mot mais Moon cherche. Elle trouve finalement le mot « voyager » et ils remportent cette épreuve et les 50 perles !

Hillary a toutes ses lettres à son tour mais peine à trouver un mot. C’est finalement Maéva qui donne son mot « Pagayer » et les bleus sont donc 2èmes ! Les roses sont une nouvelle fois derniers.

Kévin regarde les lettres d’Hillary et trouve tout de suite le mot « Mygales ».



Le classement pour la finale : Maéva et Rémy en tête avec 67 perles, Kévin et Moon 2èmes avec 59 perles, Hillary et Giovanni une seule perle. Les bleus partiront donc 1ers, les gris 2min plus tard, les roses 4min plus tard.

Le soir, ils se font des sandwichs avec ce qu’ils ont acheté à l’épicerie. Ils sont ravis et c’est leur dernière soirée. Un message vidéo les attend : ils reçoivent des messages d’encouragements de leurs proches ! Maéva a un message de son père, et de Malek; Rémy de sa maman; Moon de son frère et de son père; Kévin de son père et de sa fille; Giovanni de son père; et Hillary de sa mère et leurs enfants !

Ils sont tous émus et laissent échapper des larmes. Et ils vont se coucher !

SPOILER quelle équipe va gagner la finale ?

Dès l’épisode de demain, les trois équipes font le bilan de leur aventure mais aussi leurs bagages avant de participer à la grande finale. Ils rejoignent ensuite Laurent sur la plage. Il donne le top départ, les bleus partent les premiers ! Ils se lancent sur un bateau, sans savoir ce qui les attend. Les gris s’élancent 2 minutes plus tard. Et enfin les roses avec 4 minutes de retard. Il s’agit ensuite de ramasser des noix de coco et les mettre dans un filet. Très vite, ça devient difficile et Kévin s’épuise rapidement. Les roses rattrapent leur retard et se rapprochent des gris ! Arrivés à la seconde étape, les équipes sont quasiment à égalité !

Les apprentis aventuriers, le replay du 1er avril

Si vous avez manqué l’épisode 48 ce mercredi 2 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 3 avril à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 49.