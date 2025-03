Les apprentis aventuriers : Enzo en dit plus sur son hospitalisation !

Publicité





Hier dans « Les apprentis aventuriers » sur W9, Enzo manquait à l’appel pour l’épreuve des perles. Le chéri de Colette a du être hospitalisé en urgence durant la nuit et c’est seule qu’elle a participé au parcours du combattant.





Sur sa chaîne TikTok, Enzo en a dit plus sur les raisons de son hospitalisation.







« Je vais vous expliquer ce qu’il s’est passé la veille de l’épreuve. (…) J’avais l’impression que mes mouvements étaient au ralenti. J’étais livide. (…) Là, la personne en charge de surveiller si on va bien passe et détecte que je ne suis pas bien. » a expliqué Enzo.

« Il lance le chrono pour prendre mon pouls et j’étais à 29 battements par minute ! Il faut savoir qu’un pouls normal est entre 60 et 100 battements par minute… J’étais à 29 ! (…) On m’a transféré en urgence à l’hôpital pour connaître le pourquoi du comment. Bref, c’était hardcore ! » a-t-il ajouté.



Les apprentis aventuriers spoiler : Enzo contraint à l’abandon

Malheureusement pour Enzo, il ne va pas être en mesure de réintégrer l’aventure. Comme révélé par Aqababe depuis déjà plusieurs semaines, Enzo va devoir abandonner. Un coup dur pour Enzo et Colette, à découvrir dans l’épisode de mercredi soir.