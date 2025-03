« Ma mère, mon enfer » : votre téléfilm inédit ce 25 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Ma mère, mon enfer » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 25 mars 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Ma mère, mon enfer ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Ma mère, mon enfer » : l’histoire, le casting

Mère divorcée et très proche de sa fille unique, Madelyn s’inquiète lorsque Mia commence à recevoir des messages humiliants. Déterminée à identifier le responsable, elle mène son enquête. Mais l’adolescente finit par faire une découverte bouleversante : celle qui la harcèle n’est autre que sa propre mère.



Avec : Lisa Rinna (Madelyn), Briana Skye (Mia), Jonathan Simao (Eliot), Bradley Stryker (Erik)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Ma mère, mon sauveur ».

« Ma mère, mon sauveur » : l’histoire et le casting

Eve et James viennent d’ouvrir le Tangata, un restaurant destiné à devenir le nouveau lieu tendance. Leur fille, Grace, gère la communication numérique, tandis que Max, son petit ami, travaille comme serveur. La première semaine se déroule à merveille, et James décide d’inviter un critique gastronomique pour donner un coup de pouce à l’établissement. Grace réussit à convaincre Todd Parker, journaliste pour In Motion News, de venir dîner. La soirée se passe parfaitement jusqu’à ce que Max renverse délibérément de l’eau sur Todd avant de quitter son poste, licencié. La veille, un homme avait agressé Grace en sortant du restaurant, mais heureusement sans gravité. Le lendemain, elle disparaît et est enlevée. Eve alerte immédiatement la police.

Avec : Laurie Fortier (Eve), Tu Morrow (Grace), Greg Winter (James), Jesse Kove (Todd)