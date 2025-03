Plus belle la vie spoiler : Samuel révèle son lourd secret ! (26 mars 2025)

Publicité





Quel secret cache Samuel dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Dans l’épisode de demain, mercredi 26 mars 2025, Samuel a un comportement étrange et Idriss a le sentiment qu’il cherche à innocenter Vadim…











Publicité





Ce dernier est envoyé en prison pour la mort d’Alix mais Samuel pense qu’il n’est pas responsable. Le soir, il retrouve sa mère au Mistral et lui parle de la mort d’Alix d’une overdose. Samuel explique à Véronique que ça lui rappelle Fanny, son ex… Elle est morte dans les mêmes circonstances, Samuel voit d’étranges similitudes entre les deux cas !

Mais pour Véronique, ce ne peut être qu’une coïncidence et elle refuse que Samuel remue le passé. Elle rappelle à son fils que la mort de Fanny leur a déjà coûté beaucoup… Elle refuse qu’il repasse part tout ça et lui dit de ne pas faire n’importe quoi !

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Léa face à son destin, un départ, les résumés jusqu’au 11 avril 2025



Publicité