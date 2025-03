« Mariés au premier regard » : Coralie va-t-elle se marier sans voir Bruno ? A quoi ressemble-t-il ? Réponse !

Publicité





Alors que l’épisode 2 de la saison 9 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, un second mariage était sur le point de se dérouler.





Vous êtes déjà impatient de savoir si Coralie a accepté de dire oui à un inconnu sans même le voir lors du mariage à Gibraltar ? On a déjà la réponse !







Dans l’épisode 3 lundi prochain sur M6, Coralie hésite encore dans la voiture qui la mène à son mariage… Elle est tétanisée et se demande si elle a envie de se marier sans le premier regard ! Elle se présente dos à dos à son futur mari, Bruno, et selon ses copines, ce n’est pas du tout son type d’homme ! Mais Coralie va bien dire oui !

Vous suivrez aussi la suite des préparatifs du mariage de Damien et Ilona. Damien réserve un rebondissement à la jeune femme. Et vous découvrirez deux nouveaux célibataires : Anthony et Laurie.



Mariés au premier regard : découvrez Bruno







