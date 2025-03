Demain Nous Appartient spoiler : Victoire et Fred, le bisou ! (vidéo épisode du 13 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Victoire va finalement tenter sa chance et embrasser Fred dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ! Dans quelques jours, alors que Marine vient de repartir à Paris, Victoire tente le tout pour tout…











Elle vient voir Fred à la sortie du lycée et elle décide de jouer cartes sur tables : il se passe quelque chose entre eux et elle ne peut pas continuer à faire semblant ! Victoire s’approche alors de Fred et elle l’embrasse ! Fred finit par la repousse… Il lui dit qu’il ne peut pas faire souffrir Marine une nouvelle fois ! Victoire préfère s’en aller…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1899 du 13 mars 2025 : Victoire se lâche et embrasse Fred

