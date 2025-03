« Mon médecin est-il le père de mon fils ? » : votre téléfilm inédit ce 6 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Mon médecin est-il le père de mon fils ? » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 6 mars 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Mon médecin est-il le père de mon fils ? ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Mon médecin est-il le père de mon fils ? » : l’histoire, le casting

Après plusieurs années d’essais infructueux pour concevoir un enfant, Jessica et Dylan se tournent vers la fécondation in vitro. Avec l’aide du docteur Bellamy, ils accueillent avec bonheur leur fils, Henry. Quelques années plus tard, Jessica fait la connaissance de Sarah, une autre mère ayant également eu recours au docteur Bellamy. À sa grande surprise, le fils de Sarah présente une ressemblance troublante avec Henry.



Publicité





Avec : Nathalie Polisson (Jessica Graff), Daniel O’Reilly (Le docteur Preston Bellamy), Jason Tobias (Dylan Graff), Kelsey Fordham (Sarah)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Prête à tout pour un bébé ».

« Prête à tout pour un bébé » : l’histoire et le casting

Monica et Jennifer sont deux sœurs très proches, mais leur relation est parfois conflictuelle en raison de la jalousie et du tempérament impulsif de la cadette. Lorsque Monica et son mari Brad deviennent enfin parents grâce à Lily, une jeune intérimaire qui a accepté de porter leur enfant face à leurs difficultés à concevoir, la jalousie de Jennifer s’intensifie. D’autant plus qu’elle aurait aimé être celle qui aide sa sœur et traverse elle-même un divorce houleux, son ex-mari lui compliquant l’accès à sa fille. La tension entre les sœurs atteint son paroxysme lorsque Monica et Brad choisissent d’engager Lily comme nounou pour leur bébé, préférant ainsi sa présence à celle de Jennifer…

Avec : Christy Tate (Monica Hunt), Sarah Fisher (Lily), Johnny Ramey (Brad Hunt), Brianna Cohen (Jennifer)