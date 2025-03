Plus belle la vie spoiler : Jennifer et Barbara font une découverte choc ! (7 mars 2025)

Publicité





On peut dire que Jennifer et Barbara ne sont pas au bout de leurs surprises dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode de demain, vendredi 7 mars 2025, elles vont faire une découverte choc !











Alors qu’elles parlent du possible meurtre de Madeleine, Yolande surprend leur conversation… Elle leur explique que ça lui rappelle un autre habitant du quartier, un certain Raymond. Il est mort il y a un peu plus d’un an dans des circonstances similaires, c’est Gabriel qui était son médecin. Elle leur explique que lui aussi avait mis son appartement en viager quelques temps avant…

Jennifer se renseigne au cabinet et interroge Gabriel… Il explique qu’il est mort d’une crise cardiaque sans aucun signe avant-coureur, comme Madeleine. Jennifer appelle alors la soeur de Raymond, qui lui donne le nom propriétaire du viager : Antoine Lamory !

Pour Jennifer et Barbara, il est désormais certain qu’il a tué Raymond et Madeleine ! Mais Jennifer refuse d’aller parler à la police… Elle veut lui tendre un piège avec la complicité de Yolande.



