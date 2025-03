Ça commence aujourd’hui du 6 mars 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 6 mars 2025, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui dans le numéro inédit, Faustine Bollaert laisse la parole à des invités qui ont des métiers hors du commun.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 6 mars 2025 à 13h55 « Leur métier si original » (inédit)

Depuis 2003, Serge se consacre à la chasse aux orages ! Il voyage à travers la France pour observer et capturer les phénomènes climatiques les plus impressionnants, alliant ainsi son amour pour la météorologie et la photographie. Vous pourrez découvrir son récit cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « A 20 ans, elles sont parties à la recherche de leur soeur née sous X » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ca commence aujourd’hui » Adeline, Claire et Laura, qui partagent un point commun : elles ont toutes entrepris des démarches pour retrouver leur sœur, née sous X. Une rencontre qui a profondément changé leur existence.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 6 mars 2025

Demain dans #CCA. pic.twitter.com/b9cgzsQHXw — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) March 5, 2025

