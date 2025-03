Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 10 du 20 mars 2025)

« Pékin Express, la route des tribus légendaires » résumé et replay de l’épisode 10 du jeudi 20 mars 2025 – C’est parti pour l’étape 10 de la saison de Pékin Express. Après l’élimination d’Amandine et Alison, les équipes sont en Afrique du Sud, où ils plongeront dans l’époque de la ruée vers l’or.







Début de l’étape, les équipes doivent dénicher un objet de Noël en échange d’un piano à pouces. Ils vont devoir faire deviner une chanson à chaque chauffeur pour pouvoir partir !

Cécile et Marion arrivent les premières et se qualifient pour l’épreuve spéciale avec un avantage à la clé. Etienne et Judith sont 2èmes, Adrien et Patricia sont 3èmes.

Après une soirée et une nuit chez l’habitant, place à l’épreuve. C’est Patricia et Adrien qui la remportent ! Stéphane leur donne le fameux drapeau noir. Ils le remettent à Cécile et Marion. Les filles le remettent un peu plus tard à Patricia et Adrien ! Et eux-mêmes le laissent à Etienne et Judith. Ils réussissent à le donner à Mattéo et Esmeralda.



Patricia et Adrien remportent l’étape et l’amulette ! Etienne et Judith sont 2èmes. Mattéo et Esmeralda gardent le drapeau noir, ils sont donc en duel final !

Pékin Express, le duel final : et le binôme éliminé est…

Mattéo et Esmeralda décident d’envoyer Etienne et Judith en duel final. Esmeralda décide d’y aller, elle affronte Etienne. Et c’est Etienne qui revient le premier et qualifie son équipe ! Mattéo et Esmeralda sont donc éliminés.

Pékin Express, la route des tribus légendaires, le replay de l’épisode 10

Si vous avez loupé ce dixième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. Et rendez-vous le jeudi 27 mars pour suivre la demi-finale.