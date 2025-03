Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 8 du 6 mars 2025)

Publicité





« Pékin Express, la route des tribus légendaires » résumé et replay de l’épisode 8 du jeudi 6 mars 2025 – C’est parti pour l’étape 8 de la saison de Pékin Express. Après l’élimination de Moâde et Ludovic, les équipes sont en Afrique du Sud.











Stéphane réveille les binômes à l’hôtel au petit matin et il récupère la moitié des candidats. Une heure plus tard, le reste des candidats prend le départ. Ils doivent faire du stop seuls pour rejoindre les autres le plus vite possible ! A la clé pour le premier, un avantage considérable pour la suite.

Amandine est la première à arriver et rejoint Alison. Stéphane annonce que c’est le retour des équipes mixées ! Les équipes vont être recomposées. Amandine et Marion, Eva et Patricia, Mattéo et Alison, Judith et Lionel, et Cécile et Etienne.

A l’issue de cette course avec les binômes remixés, 3 binômes se qualifient pour l’épreuve d’immunité : Amandine et Alison, suivies de Lionel et Eva, et Patricia et Adrien.



Après une nuit chez les habitants, les binômes se reforment et place à l’épreuve d’immunité. Elle est remportée par Amandine et Alison ! Place ensuite à la dernière ligne droite de l’étape, avec le retour du quiz express. Direction le Lesotho. Et c’est Cécile et Marion qui remportent cette étape et l’amulette d’une valeur de 10.000 euros.

Pékin Express, le duel final : et le binôme éliminé est…

Adrien et Patricia sont derniers. Ils décident d’affronter Lionel et Eva. Lionel affronte Adrien sur le duel final. Sur la mission, ils ont 2 photos de lions et une différence à découvrir. Adrien est le premier à la repérer et à repartir ! Adrien rejoint Stéphane le premier, il qualifie son équipe ! Lionel et Eva sont donc éliminés !

Pékin Express, la route des tribus légendaires, le replay de l’épisode 8

Si vous avez loupé ce huitième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. Et rendez-vous le jeudi 13 mars pour suivre l’épisode 9.