Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 9 du 13 mars 2025)

« Pékin Express, la route des tribus légendaires » résumé et replay de l’épisode 9 du jeudi 13 mars 2025 – C’est parti pour l’étape 9 de la saison de Pékin Express. Après l’élimination de Lionel et Eva, les équipes sont au Lesotho.











Cécile et Marion arrivent les premières devant Stéphane, elles remportent un avantage pour le lendemain. Etienne et Judith sont 2èmes, Patricia et Adrien 3èmes, Mattéo et Esmeralda 4èmes, et Amandine et Alison dernières.

Place à la recherche d’hébergements. Le lendemain, Stéphane annonce une grosse surprise : chaque binôme va être séparé, l’un ira faire le stop seul jusqu’à l’arrivée et l’autre fera l’épreuve d’immunité. Avec leur avantage, Cécile et Marion peuvent choisir pour tout le monde.

Cécile décide de faire le stop. Elle choisit Mattéo pour le stop et Esmeralda pour l’épreuve, Patricia en stop et Adrien sur l’épreuve, Amandine en stop et Alison sur l’épreuve, Etienne en stop et Judith à l’épreuve.



Le stop et l’épreuve d’immunité commencent. Patricia ne parle pas un mot d’anglais, le stop est très compliqué. Sur l’immunité, il faut tenir le plus longtemps possible une corbeille de fruits sur la tête, sans voir les adversaires. Esmeralda lâche la première. Alison lâche à son tour. Marion lâche aussi.

A la fin de l’étape, Stéphane annonce le classement. Cécile a terminé en tête et qualifie son binôme, Cécile et Marion sont en quarts de finale ! Stéphane annonce ensuite la dernière place : Patricia. Du côté de l’épreuve d’immunité : Adrien a tenu 1h26, et Judith 1h56 ! Elle qualifie donc son binôme avec Etienne.

Pékin Express, le duel final : et le binôme éliminé est…

Patricia et Adrien sont donc en duel final. Ils choisissent d’affronter Amandine et Alison. C’est Adrien et Alison qui s’affrontent. Pour la mission, il s’agit de trouver 10 drapeaux de pays d’Afrique. Adrien repart le premier, suivi de près par Alison. Et c’est Adrien qui rejoint Patricia et Stéphane ! Amandine et Alison sont donc éliminées aux portes des quarts de finale ! Elles offrent leurs amulettes à Patricia et Adrien.

Pékin Express, la route des tribus légendaires, le replay de l’épisode 9

Si vous avez loupé ce neuvième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. Et rendez-vous le jeudi 20 mars pour suivre l’épisode 10.