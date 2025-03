Plus belle la vie spoiler : Lamory agresse Barbara et s’en prend à Yolande ! (19 mars 2025)

Publicité





Les choses vont mal tourner pour Jennifer, Barbara et Yolande demain dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mercredi 19 mars 2025, alors que Barbara explique à Yolande que Mélusine est complice de Lamory et qu’elle lui a menti sur toute la ligne au sujet de Jocelyn, tout va s’accélérer…











Yolande va rendre sa broche à Mélusine et lui annoncer qu’elle arrête tout. Celle-ci va alors prévenir Lamory, qui décide de passer à l’action rapidement. Le soir, alors que Jennifer dîne avec Samuel et son beau-père, Lamory agresse Barbara et s’en prend à Yolande !

Jennifer observe Yolande suite à une alerte des caméras… Lamory rentre dans l’appartement habillé comme Jocelyn et Yolande, terrifiée, appelle Barbara à l’aide. Sauf qu’elle est à terre, inconsciente !

