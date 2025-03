Ici Tout Commence spoiler : Ambre bientôt de retour à l’institut ?

Publicité





Dans la série culinaire de TF1 « Ici tout commence », nombreux sont les acteurs à avoir quitté la série. Résultat, bon nombre de personnages ont quitté l’institut Auguste Armand et les téléspectateurs espèrent les revoir un jour ! C’est le cas d’Ambre Martin, incarnée par Claire Romain jusqu’à son départ à l’automne 2023.











Publicité





Ambre reviendra-t-elle prochainement ? Interrogée par Allociné, Claire Romain s’est récemment confiée sur un éventuel retour dans la série quotidienne qui l’a fait connaitre.

Claire Romain ne ferme pas la porte à un retour dans ITC

« Ce n’est pas prévu. Ce n’est pas que je suis passée à autre chose mais j’ai la chance d’avoir plein de projets qui se font. C’est trop cool ! » a déclaré Claire Romain.

« Je ne ferme donc aucune porte, bien évidemment, mais pour l’instant ce n’est pas à l’ordre du jour. »



Publicité





Une éviction en 2024

Rappelons qu’il y a un an, l’actrice révélait avoir été évincée par la production alors qu’elle souhaitait le retour de son personnage : « Il y a 6 mois je vous annonçais qu’Ambre partait en stage à Lyon et reviendrait pour passer les examens à l’Institut Auguste Armand. La production d’ITC en a finalement décidé autrement et c’est avec regret que je vous annonce qu’Ambre ne reviendra pas à l’institut. » avait-elle écrit sur Instagram.

Depuis, on a pu voir Claire Romain dans la série « Cat’s Eyes » et elle vient de débuter le tournage de la saison 2.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Bérénice a-t-elle dénoncé Constance ? (vidéo épisode du 20 mars)