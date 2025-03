Plus Belle La Vie spoilers : un nouveau, un couple se forme, les résumés jusqu’au 4 avril 2025

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 4 avril 2025 – Que va-t-il se passer début avril dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte de le découvrir, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 31 mars au vendredi 4 avril 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que Hector Kepler (David Brécourt) débarque au Mistral. Une belle surprise pour Vanessa, qui retrouve son beau-frère avec plaisir.

Samuel et Idriss unissent leurs forces pour une enquête officieuse. Et alors que Louis et Barbara ont succombé à leur attirance, Louis est rattrapé par son passé… Quant à Yolande, elle commence à douter au sujet de la santé de Léa.



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 31 mars au 4 avril 2025

Lundi 31 mars 2025 (épisode 300) : Au commissariat du Mistral, Idriss et Samuel continuent de mener leur enquête, chacun de leur côté. Apolline, quant à elle, tente de dissuader Nisma de rendre service à Vadim. Les deux avocats s’amusent à parier sur le divorce de leurs clients.

Mardi 1er avril 2025 (épisode 301) : Au commissariat, Idriss opte pour la méthode forte : il attend des réponses. De son côté, Louis a du mal à supporter d’être au centre des discussions « Radio Mistral ». Malgré les mises en garde d’Apolline, Nisma refuse de renoncer à la mission que lui a confiée Vadim.

Mercredi 2 avril 2025 (épisode 302) : Dans leur enquête, Samuel et Idriss découvrent un suspect des plus inattendus. La session commérages de Jennifer et Barbara tourne au vinaigre. Au cabinet médical, l’absence de Léa éveille les suspicions de Yolande.

Jeudi 3 avril 2025 (épisode 303) : Les découvertes des deux policiers affectent particulièrement Samuel. En pleine lune de miel avec sa dulcinée, Louis est rattrapé par sa réalité. Chacun de leur côté, Ulysse et Ophélie sont, sans le savoir, convoqués au même rendez-vous énigmatique.

Vendredi 4 avril 2025 (épisode 304) : L’enquête officieuse d’Idriss et Samuel révèle des preuves déterminantes. Au Mistral, le divorce de Thomas et Riva divise et pousse chacun à choisir son camp. En arrivant au cabinet Kepler, Vanessa a une heureuse surprise.

