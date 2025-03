Plus belle la vie spoiler : l’incroyable plan de Lamory et Mélusine pour tuer Yolande ! (17 mars 2025)

Publicité





Alors que Jennifer et Barbara ont hâte de découvrir comment Lamory s’y prend pour tuer ses victimes dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle », la vérité risque de particulièrement les surprendre ! En effet, dans l’épisode du lundi 17 mars 2025, on va découvrir que le plan de Lamory et Mélusine est particulièrement bien rôdé et sournois…











Alors que Yolande est bouleversée et croit vraiment que Jocelyn communique avec elle, Mélusine va lui faire une annonce choc… Jocelyn voudrait qu’elle le rejoigne parmi les morts !

Lamory et Mélusine ne tueraient donc pas directement leurs victimes mais les pousseraient au suicide ! Reste à savoir comment Madeleine a pu mourir d’une crise cardiaque…

Pendant ce temps là, Louis alerte Jennifer et Barbara : maintenant que le faux viager est signé, Yolande est en danger de mort ! Sont-elles allées trop loin en impliquant Yolande dans leur enquête ?



