Plus Belle La Vie du 28 mars 2025 : Idriss découvre la vérité, Nisma face à Vadim (résumé + extrait vidéo épisode 299 en avance)

Plus belle la vie du 28 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 299 de PBLV – Idriss va découvrir la vérité sur le passé de Samuel cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Nisma va avoir un parloir avec Vadim…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 28 mars 2025 – résumé de l’épisode 299

Idriss parvient à identifier la jeune femme sur les photos de l’ordinateur de Samuel. Il s’agit de Fanny Caldera, retrouvée morte le 23 janvier 2023 à Strasbourg, dans un appartement. Convaincu que le même meurtrier a tué Fanny et Alix, Idriss s’interroge sur le silence de Samuel. Morgane se rappelle alors que celui-ci a travaillé en Alsace. Ils supposent qu’il a peut-être échoué à résoudre l’enquête à l’époque… Idriss cherche aussi à savoir où se trouvait Vadim à ce moment-là et ce que Samuel cache réellement.

De son côté, Apolline retrouve Nisma, qui vient de recevoir une demande de parloir de Vadim. Apolline lui déconseille d’y aller, mais Nisma, désireuse d’obtenir des explications, insiste pour s’y rendre. Apolline est furieuse.



Pendant ce temps, Djawad annonce à Aya qu’il quitte son poste de serveur au Mistral. Surprise, Aya ne comprend pas sa décision, mais il lui rappelle qu’il a déjà un autre travail. Son remplacement est déjà assuré par Zoé, qui reprend le poste à mi-temps. Ravie, Aya l’accueille chaleureusement.

Au commissariat, Idriss informe Morgane qu’il part en Alsace. Un ancien collègue, sur le point de prendre sa retraite à Strasbourg, pourrait lui fournir des informations sur l’affaire Caldera. Il demande à Morgane de couvrir son absence. Plus tard, elle confronte Louis au sujet du non-respect de son assignation. Celui-ci explique qu’il faisait des réparations et qu’il a été pris par son travail. Morgane exige les coordonnées de son client, mais Louis hésite à l’impliquer. Il finit par mentionner Barbara Evenot, la cheffe du Mistral.

Zoé assure le service au bar tout en révisant avec Thomas. Pendant ce temps, Barbara témoigne en faveur de Louis, affirmant qu’il était bien chez elle pour une réparation. Troublée par son attitude, Morgane insiste sur les conséquences que cela pourrait avoir pour Louis. Finalement, Barbara avoue la véritable raison de sa venue…

Nisma rend visite à Vadim au parloir. Lorsqu’il tente de l’embrasser, elle recule. Vadim finit par lui avouer que sa mère vit au Mistral et qu’il doit la voir chaque jour. Il refuse qu’elle sache qu’il est en prison et supplie Nisma d’aller la rassurer. Mais Nisma, outrée, le rejette. Agacé, Vadim s’énerve.

Au bar, Louis discute avec Zoé, qui a rapidement compris ce qui se passe entre lui et Barbara. Moqueuse, elle le taquine, mais Louis assure qu’il n’y a rien entre eux. Lorsque Barbara arrive, ils feignent de ne pas se connaître. Barbara fait alors les présentations.

Pendant ce temps, Samuel retrouve sa mère en bord de mer pour évoquer le meurtre d’Alix. Après vérification, il découvre que Vadim, leur suspect, n’était pas en Alsace au moment de la mort de Fanny, ce qui prouve son innocence. Véronique lui conseille de tourner la page, mais Samuel refuse. Elle lui rappelle ce qui s’est passé il y a deux ans : elle l’a sauvé une fois, mais elle ne le refera pas.

À Strasbourg, Idriss rencontre son ancien collègue, qui lui demande de poser son téléphone éteint sur le comptoir avant de parler. Il lui révèle que l’affaire Caldera impliquait Samuel Gaillet, l’un des leurs. Ce dernier avait été suspecté, mais l’affaire a été étouffée sur ordre des hautes sphères. Fanny était sa petite amie… et c’est lui qui lui a fourni la drogue qui l’a tuée !

