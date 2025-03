Star Academy, Marine s’exprime : « toute cette haine ça fait mal »

Publicité





Marine, la grande gagnante de la Star Academy 2024, était de retour chez elle dans le Nord ce week-end pour une série de concerts au Zénith de Lille. La jeune femme s’est confiée dans une interview pour France Bleu, dans laquelle elle est notamment revenu sur la haine qu’ils reçoivent sur les réseaux sociaux et même en direct comme ça a été le cas pour Ebony samedi soir en plein concert.











« On découvre forcément la face cachée des réseaux, qui est un peu moins cool. Certes minime, mais qui fait mal quand on la voit forcément. Toute cette haine, pour tout le monde, Ebony beaucoup et moi aussi, ça fait moins plaisir. Mais on relativise » a confié Marine.

Sur l’ambiance entre eux sur la tournée : « Ça se passe bien, il y a une très bonne ambiance« .

Sur le succès de son premier single « Ma faute » : « C’est énorme franchement je ne m’y attendais pas. J’espère que ça sera pareil sur l’album« .



« J’ai l’impression de ne pas avoir changé et de vouloir toujours les mêmes choses. Et puis je crois que je l’ai tellement attendu que je le vis comme si c’était normal »

Sur la préparation de son premier album : « Le but, c’est que ce soit un album presque de présentation. Comme c’est mon premier album, j’ai envie qu’il soit sincère, authentique. J’ai travaillé avec beaucoup d’auteurs, compositeurs, etc. mais le but c’est que ce soit ma musique »

Et la jeune femme aimerait une sorte « d’hommage aux gens du Nord » dans une chanson de son album.

L’interview complète est à écouter sur le site de France Bleu Nord.