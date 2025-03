Ici tout commence du 24 mars : Teyssier fait une annonce choc, Thelma balance (résumé + vidéo épisode 1138 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 24 mars 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1138 – La petite fête clandestine des élèves de première année a de lourdes conséquences à l’institut Auguste Armand « Ici tout commence ». Ce soir, le Double A est contraint à la fermeture faute d’électricité ! Et face à Teyssier, Thelma balance toute sa promo !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 24 mars 2025 – résumé de l’épisode 1138

L’Institut est en pleine crise ! Une panne de courant générale paralyse l’école… Et le pire, c’est que ce n’est pas un simple accident. Antoine Myriel et Emmanuel Teyssier découvrent qu’une fête clandestine a eu lieu en cuisine, et selon Joachim, des élèves auraient renversé de l’alcool sur des multiprises branchées en série. Conséquence désastreuse : plus d’électricité, des fours hors service, des réfrigérateurs et une chambre froide inutilisables. Face aux coûts de réparation et aux délais nécessaires pour rétablir l’installation électrique, Teyssier doit se rendre à l’évidence : le Double A doit fermer ses portes… Anaïs est furieuse !

Face à Olivia, Sabri ment et assure qu’il n’était pas à la fête. De son côté, Thelma prend sur elle et va se dénoncer à Teyssier. Mais il ne la croit pas quand elle affirme qu’elle était seule. Emmanuel met la pression sur Thelma et c’est avec elle à ses côtés qu’il annonce une sanction collective à toute sa promo ! Ils vont devoir passer leurs examens avec moitié moins de temps !



A la ferme, Angèle voit grand. De son côté, Tom se relance sur le marché…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : un nouveau couple, Thelma isolée, les résumés jusqu’au 11 avril 2025

Ici tout commence du 24 mars 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

