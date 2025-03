Plus Belle La Vie du 24 mars 2025 : Vadim ment à la police ! (résumé + extrait vidéo épisode 295 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 24 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 295 de PBLV – Vadim ment à la police cet après-midi dans le feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il ment sur son alibi au moment de la mort d’Alix et demande à Nisma de le couvrir…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 24 mars 2025 – résumé de l’épisode 295

À la résidence, Nisma et Mirta évoquent Alix. Un portrait accompagné de bougies et d’un carnet pour lui écrire a été installé en sa mémoire. Nisma propose à Vadim d’y laisser un mot, mais il réagit violemment et refuse. Il affirme être le seul à l’avoir réellement comprise et reproche à Mirta de chercher à soulager sa conscience.

Au commissariat, Samuel et Idriss poursuivent leur enquête. Idriss reçoit le rapport du légiste : Alix est morte d’une overdose. Samuel s’interroge sur la personne qui était avec elle au moment des faits. Idriss suppose qu’il s’agissait d’un client, avec qui elle aurait cherché à gagner de l’argent pour financer sa consommation.



Publicité





De leur côté, Charlotte, Idriss et Samuel examinent la scène de crime. Charlotte révèle que quelqu’un a tenté de la nettoyer. Une empreinte de pas a été retrouvée sous une fenêtre du salon, ce qui intrigue Samuel, car cela ne correspond pas au reste du nettoyage. Idriss décide de vérifier les caméras de surveillance. Peu après, il reçoit un message de Morgane : ils ont découvert que l’appartement était loué par Vadim ! Interrogé au commissariat, Vadim confirme avoir loué le logement pour Alix afin de lui rendre service, mais affirme ne rien savoir d’autre. Il assure ne pas lui avoir demandé pourquoi elle en avait besoin. Lorsque la police lui demande son alibi, il prétend avoir passé la soirée avec Nisma dans sa chambre.

A la résidence, Vadim confie à Nisma que la police va vérifier son alibi et qu’il a affirmé avoir passé la soirée de mercredi avec elle. Mais Nisma le corrige : il s’est absenté pendant deux heures. Elle le presse de questions et lui demande s’il est impliqué, ce qu’il nie. Troublée, elle évoque le fait qu’Alix a été attachée et fait le lien avec un épisode récent où Vadim l’avait attachée elle aussi. Il balaie la coïncidence, mais Nisma semble de plus en plus sceptique. Elle se confie à Apolline, qui l’alerte sur les risques d’une fausse déclaration et l’encourage à dire la vérité. Déterminée, Nisma prend la direction du commissariat…

Pendant ce temps, Gabriel débarque au bar en peignoir et se brosse les dents, au grand dam de Thomas. Ce dernier, exaspéré, comprend rapidement que Gabriel profite simplement d’une coupure d’eau à son cabinet pour l’agacer. Malgré les protestations de Thomas, Gabriel refuse de partir, rappelant qu’il est aussi propriétaire du bar. Leur dispute éclate devant les clients, puis se poursuit sur la place sous les yeux de Mirta. L’altercation prend une tournure absurde lorsque Gabriel lance une claquette sur l’épaule de Thomas, qui se plaint aussitôt de douleur. Gabriel le traite de comédien avant de s’éloigner.

Plus tard Thomas consulte son avocate au sujet de l’agression dont il a été victime. Mirta, témoin de la scène, confirme l’incident. L’avocate évoque le préjudice moral subi par Thomas et souligne que Gabriel a commis une grave erreur.

Babeth rentre enfin chez elle et retrouve Patrick, qui semble préoccupé. Heureuse de revenir, elle lui demande des nouvelles de la famille. C’est alors que Patrick lui annonce qu’il doit lui parler de Léa. Babeth apprend avec stupeur que Léa est malade et reproche à Patrick de ne rien lui avoir dit. Bouleversée, elle éclate en sanglots. Plus tard, elle confronte Léa et exige des explications. Léa tente de la rassurer, expliquant qu’elle ne voulait pas l’inquiéter. Babeth, rongée par la culpabilité de son absence, lui promet de se battre à ses côtés.

Babeth sollicite ensuite Charles Carteron pour qu’il l’autorise à assister à l’opération de sa fille. D’abord réticent, Charles craint qu’elle ne panique et mette l’intervention en péril. Babeth insiste, assurant qu’elle sera un atout. Il accepte d’y réfléchir, sans garantir son accord.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Léa face à son destin, un départ, les résumés jusqu’au 11 avril 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 24 mars 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.