Star Academy : Marlène Schaff souffrante, elle annonce une mauvaise nouvelle

Publicité





C’est une période difficile pour Marlène Schaff depuis la finale de la Star Academy il y a deux mois. La prof d’expression scénique est souffrante, elle a enchainé les examens médicaux et doit annuler des spectacles. Aujourd’hui, Marlène s’est exprimée et avoue avoir de gros problèmes ORL qui l’empêchent d’entendre correctement.











Publicité





« Ces derniers mois ont été éprouvants. (…) Depuis plus de 3 mois maintenant, se sont invitées chez moi, plusieurs infections dans la zone ORL. Tout cela a affecté ma voix, ma respiration et mon ouïe. » a écrit Marlène Schaff ce lundi sur Instagram?

« Aujourd’hui ça va mieux, mais je n’ai pas encore récupéré mon audition et le reste demeure très fragile. Mes oreilles sont ma boussole, la plupart du temps j’entends trop et depuis 2 mois, je n’entends presque rien, tout cela m’isole beaucoup, et c’est pas top pour le moral… Pour autant je fais confiance aux professionnels qui me suivent et le remède : du calme et du temps… Malheureusement, pour ces raisons, je ne pourrais être sur scène les 11 et 12/04. J’en suis désolée…. vous me manquez. Mais le temps ne respecte pas ce que l’on fait sans lui. Alors quitte à ne pas bien entendre, j’écoute les conseils du temps. »

Marlène Schaff devait se produire avec son nouveau spectacle sur la scène de la Nouvelle Eve à Paris.



Publicité