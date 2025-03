The Voice du 22 mars 2025 : nouvelles auditions à l’aveugle ce soir sur TF1 (extrait vidéo prime 8)

Publicité





The Voice du 22 mars 2025 extrait vidéo – Place à la huitième soirée d’auditions à l’aveugle de la nouvelle saison de The Voice ce soir sur TF1. Les coachs – Vianney, Florent Pagny, Zaz et Patricia Kaas – poursuivent la formation de leurs équipes.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







The Voice du 22 mars 2025, extrait vidéo

Un nouveau talent fait son entrée ce soir sur le plateau de The Voice : Kilian. À 18 ans, ce jeune artiste issu d’une famille de musiciens a choisi d’interpréter Alter ego de Jean-Louis Aubert. Passionné depuis l’enfance, il maîtrise la batterie, la guitare et le piano.

Révélé dans The Voice Kids saison 6, où il avait brillamment atteint les demi-finales, Kilian a mis sa carrière entre parenthèses pendant deux ans, ne chantant plus que pour lui-même durant le confinement. Mais cette pause lui a permis de raviver sa flamme artistique. Depuis, il enchaîne les scènes, déterminé à réaliser son rêve musical.



Six ans après son premier passage, The Voice est pour lui l’occasion idéale de prouver son évolution. Car Kilian a grandi… et sa musique aussi.

#TheVoice

Kylian retourne sur ses propres pas, 6 ans plus tard 🤩 RDV samedi pour les Auditions à l’Aveugle sur @TF1 et @tf1plus ✌️ pic.twitter.com/KHhhRAzyHp — The Voice ✌️ (@TheVoice_TF1) March 20, 2025

Retrouvez l’intégralité de cette prestation en vidéo sur TF1+.

The Voice 2025, rappel de la présentation de la nouvelle saison

La saison 2025 de The Voice promet son lot de surprises et de nouveautés ! Sur les emblématiques fauteuils rouges, de grandes figures de la chanson française et internationale font leur apparition. Patricia Kaas et Zaz, deux artistes à la voix inimitable, rejoignent l’aventure pour partager leur passion et leur expertise. À leurs côtés, Vianney, toujours aussi authentique et émouvant, prolonge son engagement. Et pour marquer les esprits, Florent Pagny signe un retour attendu, apportant avec lui son charisme et son immense expérience.

Avec ce quatuor de prestige, l’émotion sera au rendez-vous, portée par des talents d’exception. Préparez-vous à vivre des moments inoubliables et à vibrer au rythme de performances époustouflantes !

The Voice 2025, ça continue ce samedi 22 mars 2025 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.