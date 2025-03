Echappées Belles du 22 mars : direction la Corse ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 22 mars 2025 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Hong Kong, l’année du serpent », suivi de la rediffusion « Le charme d’un hiver en Corse ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 22 mars 2025, à 21h – « Le charme d’un hiver en Corse » (inédit)

L’hiver en Corse révèle une île authentique, loin des foules estivales. C’est la saison où traditions et convivialité reprennent vie : fabrication du Brocciu, affinage de la charcuterie, chants polyphoniques et repas au coin du feu rythment le quotidien. Entre montagnes enneigées et vallées sauvages, l’île dévoile ses paysages bruts et ses secrets bien gardés. Randonnées, ski, cueillette ou balades en bord de mer offrent un hiver vivant et préservé. Loin de s’éteindre, la Corse se réveille, renouant avec son âme profonde et son art de vivre intemporel.

Echappées Belles du 22 mars à 22h30 – « Ubaye, vallée secrète » (rediffusion)

À pied, à vélo ou en parapente, il ira à la rencontre des habitants, des bergers perpétuant la culture pastorale et des passionnés de montagne partageant leur amour de la randonnée. Une immersion dépaysante au cœur des Alpes.



Publicité





Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 22 mars dès 21h sur France 5