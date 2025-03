« Trois vœux pour une nouvelle vie » : votre téléfilm inédit ce 5 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Trois vœux pour une nouvelle vie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 5 mars 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Trois vœux pour une nouvelle vie ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Trois vœux pour une nouvelle vie » : l’histoire, le casting

Lolly, célibataire et employée dans le restaurant de son père, ressent un profond manque d’épanouissement. Elle a l’impression d’être passée à côté de ses rêves, regrettant de ne pas avoir ouvert son propre établissement et d’avoir laissé Rory, son amour de jeunesse, s’éloigner. Un jour, sa tante lui offre une boîte de bonbons au citron dotés d’un pouvoir extraordinaire : ils lui permettent d’explorer différentes versions de sa vie et d’en choisir une. Face à cette opportunité unique, quelle voie Lolly décidera-t-elle d’emprunter ?



Avec : Lyndsy Fonseca (Lolly), Ian Harding (Rory), Mariam Bernstein (Tante Gert), Sydney Sabiston (Daphné)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Les soeurs McBride ».

« Les soeurs McBride » : l’histoire et le casting

Hannah, Beth et Rosy se réunissent en Alaska chez leurs parents adoptifs pour célébrer les 60 ans de leur mère. Ce qui devait être une simple réunion familiale se transforme peu à peu en un moment de confession, où chacune ose enfin affronter les tragédies du passé. Entre souvenirs douloureux et vérités révélées, cette rencontre prend des allures de véritable thérapie.

Avec : Lyndsy Fonseca (Posy), Erica Durance (Hannah), Kimberley Sustad (Beth), Tom Stevens (Luke)