Plus belle la vie spoiler : Madeleine assassinée ? Jennifer agressée ! (6 mars 2025)

Publicité





Les choses vont mal tourner pour Jennifer et Barbara demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 6 mars 2025, alors qu’elles sont convaincues que Madeleine a été assassinée par Antoine Lamory, l’homme qui a acheté son appartement en viager, elles vont décider d’aller fouiller son appartement …











Publicité





Pour pénétrer dans l’appartement, Barbara se fait coacher par Louis. Ce dernier refuse de venir ouvrir l’appartement de Madeleine mais il lui apprend comment crocheter la serrure. Sur place, Barbara met du temps mais elle finit par y arriver. Jennifer, qui a menti à Samuel, s’inquiète…

Et quand elles fouillent l’appartement à la recherche d’un indice sur un éventuel empoisonnement de Madeleine, quelqu’un d’autre entre dans l’appartement ! Il finit par agresser Jennifer en l’assommant d’un coup de lampe torche ! Il prend la fuite et Jennifer est à terre, elle a perdu connaissance !

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Thomas face à un drame, une disparition, les résumés jusqu’au 21 mars 2025



Publicité