Un Si Grand Soleil du 21 mars : Elisabeth dans une fusillade, Pablo s’installe (résumé épisode 1603 en avance)

Un si grand soleil du 21 mars 2025, spoiler résumé de l’épisode 1603 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 21 mars 2025.





Elisabeth arrive chez L Cosmétiques, Muriel lui rappelle leur rendez-vous au golf avec un client. Muriel en a déjà fait, Elisabeth est ravie.

Hugo stresse à l’idée d’aller récupérer Pablo au centre. Sabine essaie de le rassurer, elle lui propose de l’accompagner mais Hugo préfère y aller seul. Il se demande s’ils n’ont pas fait une erreur mais Sabine lui dit qu’il n’y a pas de raison qu’ils n’y arrivent pas. Hugo a peur qu’il reste braqué contre lui toute sa vie, Sabine pense que s’il a accepté c’est qu’il va faire des efforts.



Yann amène un rapport d’autopsie à Clément, qui demande pourquoi ce n’est pas Hugo. Il lui dit qu’il a pris sa journée pour aller chercher son fils…

Elisabeth et Muriel sont sur le parking du club de golf quand elles entendent des tirs. Elles sont terrifiées et se cachent derrière une voiture. Un homme à côté a très peur aussi, Muriel appelle la police. Quand Alex et Elise arrivent sur place, tout le monde est sous le choc. Matthieu Lépine, notaire à Montpellier, était la cible du tueur. Il ne comprend pas. Elise est convaincue que c’est le même tireur que sur Bienvenue.

Sabine donne à la proviseure le dossier de Pablo. Elle parle ensuite à Eve et lui dit qu’il arrive ce soir, ça l’angoisse un peu. Pendant ce temps là, Hugo est au centre. Il récupère Pablo et essaie de lui parler mais il est froid.

Chez Midi Libre, Marie-Sophie parle à Marc de la fusillade. Elle veut un article d’ici ce soir et qu’il fasse le lien avec la précédente fusillade, elle veut informer ses lecteurs du danger. De son côté, Becker est inquiet et parle au procureur, qui va renforcer la sécurité dans les lieux sensibles.

Hugo arrive avec Pablo, Sabine l’accueille et propose de lui montrer sa chambre. Pendant le repas, Pablo dit ne pas vouloir parler à Hugo. Il insiste, ils vont vivre ensemble et il pense qu’ils ont des points communs. Il lui parle de la musique et du vol de son saxo.

Au parloir, Claudine parle à Bernier de la nouvelle fusillade, qui va l’innocenter. Mais il ne se réjouit pas, il pense que la police enquête à charge. Claudine s’énerve et lui parle de ses mensonges, qui l’ont conduit de nouveau en prison. Il s’excuse, elle lui dit qu’elle s’en fout. Elle veut que désormais il joue franc jeu, sinon elle le lâche.

Pablo demande un téléphone à Hugo, il veut qu’il lui prête le sien pour appeler sa meuf. Hugo l’interroge, il dit qu’ils sont ensemble depuis un an. Il accepte de lui prêter, Pablo négocie 10min. Mais en réalité il appelle Noa… Il lui recommande de se tenir à carreaux pour l’instant.

Au commissariat, Becker informe Alex et Elise que c’est bien le même tireur. Les deux enquêtes fusionnent ! Elise est crevée et baille, Becker veut la remplacer mais Elise insiste pour continuer. Becker leur demande de trouver le lien entre Bienvenue et le notaire.