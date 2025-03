Un Si Grand Soleil spoiler : Alain furieux, le coach de Noura arrêté (épisode du 1er avril 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1610 du 1er avril 2025 – On peut dire qu’Alain va être furieux contre Becker dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Et pour cause, dans quelques jours, alors que Clément a proposé à Elisabeth de servir d’appât pour arrêter le tireur, celle-ci décide de tout dire à Alain.











Elisabeth parle à Alain de la douille et la lettre de menaces reçues. Elle lui explique le plan de Becker pour coincer le tireur, Alain est sous le choc et très remontré contre son ami. Il se rend au commissariat pour confronter Becker, qui met en danger sa femme…

Pour Clément, c’est la seule solution et Elisabeth ayant accepté, il est trop tard pour revenir en arrière. Alain est furieux et inquiet pour Elisabeth…

Pendant ce temps là, grâce à la dénonciation de Claire, Manu arrête Régis Biron, le coach en nutrition de Noura. Ce dernier avoue tout : les ordonnances volées et les médicaments pour maigrir prescrits ! Manu convoque Stéphanie pour lui annoncer que Noura a été victime d’un escroc. Il lui conseille de porter plainte.



Stéphanie laisse un message à sa fille pour qu’elle rentre en urgence. Elle la confronte au sujet de Biron mais Noura se braque encore. Mère et fille n’arrivent pas à se parler… Noura trouve refuse auprès de Charlotte, à qui elle finit par confier son mal-être.

