C dans l’air du 27 mars 2025 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 27 mars : invités et le sommaire

⬛ Face à Poutine, l’Europe durcit le ton

Un sommet sur la paix et la sécurité en Ukraine s’est tenu jeudi à Paris, à l’initiative d’Emmanuel Macron, réunissant une trentaine de pays de l’UE et de l’Otan pour définir des garanties de sécurité pour Kiev. Cette rencontre intervient après l’annonce d’une trêve en mer Noire, négociée par les États-Unis en Arabie saoudite.



Face au recul américain, l’Europe affirme son rôle, avec une aide militaire française de 2 milliards d’euros et le maintien des sanctions contre Moscou. Macron plaide pour une armée ukrainienne renforcée et un déploiement de forces européennes en cas de paix. Zelensky, présent au sommet, dénonce l’influence russe et l’attitude américaine face à Moscou.

