Un Si Grand Soleil spoiler : Claire et Dimitri découvrent le secret de Noura ! (épisode du 27 mars 2025)

Un si grand soleil spoiler épisode 1607 du 27 mars 2025 – Claire et Dimitri vont finalement réussi à percer le secret de Noura dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Noura s’est fait une nouvelle injection au lycée, Claire la surveille discrètement et la voit jeter la seringue dans une poubelle…











Claire va récupérer ce qu’elle a jeté et découvre que c’est un médicament contre le diabète ! Elle appelle Dimitri et lui demande son aide afin de savoir qui a prescrit ce traitement à Noura.

Dimitri suit donc l’adolescente et il découvre qu’elle ne se rend pas chez un médecin mais chez un coach en nutrition, un certain Régis Biron. Il raconte tout à Claire : Noura est restée un quart d’heure et est ressortie avec une ordonnance, elle a ensuite filé à la pharmacie récupérer ses injections ! Claire lui explique qu’il n’a évidemment pas le droit, il n’est pas médecin, et elle comprend qu’il fait certainement de fausses ordonnances.

Pendant ce temps là, l’enquête sur le tireur se poursuit. Et Elise arrête enfin l’ancien militaire et suspect numéro 1, Michel Vireau. Mais est-ce vraiment l’homme qu’ils recherchent ?



